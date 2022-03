Dice una reconocida canción que 'todo tiene su final' y al parecer 'the big boss' lo tiene muy claro. Es por eso que el género del reguetón se despide el 'el jefe' Daddy Yankee , quién este fin de semana anunció que a sus 45 años, se retira definitivamente de los escenarios.

La noticia se dio a conocer a través de un video que el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el que no sólo le agradeció a su público, sino que también resaltó todo el empeño que le ha puesto a su trabajo durante todos estos años para entregar siempre lo mejor.

"Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, con lo que me han dado, que me han regalado. Este género (el reguetón), que la gente dice que yo lo hice mundial, fueron ustedes los que me dieron la llave para convertirlo en lo más grande del mundo", expresó 'el cangry'

Daddy Yankee, quien fue uno de los precursores del reguetón en la industria musical, en diferentes ocasiones expresó que gran parte de su motivación para trabajar, era lograr ser un artista aspiracional para los jóvenes, pues aunque su juventud no fue color de rosa, sus 32 años de trayectoria son una prueba de superación y éxito.

"En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho",

Y como todas las despedidas no tienen que ser tristes, el artista anunció que cerrará este ciclo de su vida celebrando a través del lanzamiento del que será su último álbum bautizado como 'Legendaddy'. Además llevará a cabo una gira que promete ser su mejor producción.

"Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reguetón". puntualizó el artista.