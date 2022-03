Dani Duke se confiesa y cuenta cada cuánto tiene relaciones íntimas

El nombre de Dani Duke ha estado en boca de miles de personas en los últimos días, a raíz del video íntimo que se viralizó teniendo relaciones sexuales con su pareja de hace algún tiempo, el creador de contenidos La Liendra .

Después de tantos comentarios, la pareja decidió demandar a la persona que supuestamente había filtrado el video y La Liendra finalizó el tema hablando de su miembro viril.

En un video, él dijo que se sentía muy bien con el tamaño de su pene: "Mi pene no es grande ni chiquito, pa' mi me pene es normal, sino que cuando la gente no ha mostrado su pene, ahí si todo mundo lo tiene de 20 centímetros. Usted lo tiene muy grande listo, pague arriendo con su pene, mantenga a una buena mujer con su pene, compre las cosas de sus sueños con su pene...".

A raíz de todo este tema, la vida íntima de la pareja ha quedado expuesta. Hace poco se volvió viral un video que fue grabado en el mes de noviembre, en el que Dani Duke cuenta cada cuánto tiene relaciones sexuales.

La influencer está en su casa con una amiga y juntas deciden responder algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ellos escribió: "¿Cada cuánto tienes relaciones sexuales?", a lo que su amiga dijo que todos los días y más o menos 2 veces, luego fue el turno para Dani Duke quien respondió: "Yo estoy igual, en esta etapa uno está como estrenando juguete nuevo, en cualquier oportunidad, en cualquier momento".