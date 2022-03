Dani Duke se sincera y cuenta que la filtración del video íntimo con La Liendra la afectó mucho

Hace algunos días, muchos seguidores de Dani Duke y La Liendra , se despertaron con la noticia de que un video íntimo de ellos se había filtrado, filmación que se viralizó rápidamente en muchas redes sociales .

Al respecto, el único que había hablado al respecto, era el creador de contenidos, La Liendra, quien en su momento pidió respeto para él y su pareja.

Por medio de su Instagram , él dijo: "Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales...".

Así mismo, La Liendra dijo que ya sabían quien fue la persona que filtró el video y anunciaron que todo el peso de la ley iba a caer sobre él: "La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley. Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (…) Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada".

Ahora, Dani Duke decidió hablar del tema y respondió una pregunta de un seguidor en Instagram y contó que esa situación la afectó mucho: "La verdad, sí me afectó a mí y a mi familia. Muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta, que obviamente no tenían por qué darse cuenta, porque no lo comparto. Sino que trato de hacerme muy fuerte. Solo puedo responder sí y no hablo, pero esto sí lo quiero decir, la verdad ya estoy bien, pero sí afectó mucho, como a mi entorno, a mi círculo".