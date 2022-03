Daniela Ospina, criticada por cambiar de novio

Daniela Ospina exesposa del reconocido futbolista James Rodriguez, es blanco de críticas por cambiar de pareja constantemente. Así lo reveló la deportista y empresaria en una entrevista con el programa ' La red'.

Daniela y James compartieron su vida y escribieron una linda historia de amor por diez años, de los que compartieron cuatro como novios, y seis como esposos. Fruto de su amor nació Salomé; y fue en el año 2017 cuando ambos a través de un comunicado en sus redes sociales dieron a conocer que su matrimonio había terminado.

Publicidad

Fue entonces cuando en el año 2018 decidió darse una nueva oportunidad en el amor e inició una relación con el productor musical Harold Jiménez, con quien estuvo casi 2 años. Posteriormente, Daniela se conoció con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel, con el que decidió intentarlo de nuevo desde el mes de octubre del año 2021.

Publicidad

Es por eso, que algunos internautas se han sentido con la potestad de opinar y en diferentes ocasiones la han juzgado señalándola de 'inestable' por no lograr construir una relación duradera luego de que todo acabó con James.

Publicidad



“Soy una fiel creyente en el amor, hay que intentarlo las veces que sean necesarias para volver a creer en el. Pienso que lastimosamente en el medio y las redes sociales pareciera que todo fuera una perfección, que seguramente también creo en ella, pero todas las personas tenemos procesos diferentes. No hay que dejar de creer en el amor, en los sueños y lo intentaría una y mil veces más porque para mí no hay nada más lindo que encontrar esa familia”, expresó Daniela en la entrevista que le concedió a 'La red'.

Así mismo confesó que no se niega a la posibilidad de tener más hijos. Sin embargo no dejó claro si tiene planeado hacerlo con su actual pareja.

Publicidad

“A mí me gustaría volver a ser mamá, nunca me he cerrado la puerta a serlo, Gabriel es un príncipe y por ahora estamos felices, viviendo cosas maravillosas y disfrutándonos que es lo más importante”, Puntualizó.