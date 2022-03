Daniela Ospina intenta dar ideas para el verano pero su cuerpo se roba toda la atención

La deportista y creadora de contenido Daniela Ospina , hace poco dio a conocer que la gente le ha dado mucho palo en redes sociales por intentar en varias ocasiones rehacer su vida amorosa luego de su ruptura con el reconocido futbolista colombiano James Rodríguez.

Ante diferentes comentarios que la señalaban como una mujer inestable, Daniela decidió hacerse la de los 'oídos sordos' y dijo que cuando de amor se trata ella está dispuesta a intentarlo mil veces; y es que desde que su matrimonio con James se vino abajo, la deportista ha demostrado que ella es imparable.

Es por eso que todo el 'hate' que a veces le envían, no es un motivo de peso para que ella se 'achicopale' y deje de compartir a través de las redes, contenido sobre su vida y las cosas que más le gusta hacer.

De hecho hace poco Daniela compartió una serie de ideas de 'looks' con vestidos de baño de diferentes colores y modelos, que se ajustan perfecto a la temporada primavera verano, haciendo uso también de pashminas, sombreros y salidas de baño.

Aunque los looks fueron muy llamativos, no fue precisamente eso lo que más llamó la atención de todos los internautas. El cuerpazo de la deportista se llevó todas las miradas a tal punto que en pocos minutos su publicación, la cual hizo en su cuenta oficial de Instagram, se llenó de comentarios y reacciones que la halagaban, pues no se puede negar que la deportista tiene un cuerpo muy armonioso.

"Ojalá todas pudiéramos usar bikini... Se te ven espectaculares, la más hermosa de todas", le escribió una de sus seguidoras.

