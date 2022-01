Daniela Ospina es una de las mujeres más buscadas en las redes sociales y siempre causa sensación con cada uno de sus posteos.

La empresaria siempre da de que hablar ya que todo lo que publica en su cuenta personal de Instagram , enamora a sus fans, quienes la toman como una gran referente a seguir.

Hace poco Daniela Ospina compartió con sus más de 7 millones de seguidores una foto en la que esta acostada en la playa con un traje de baño color naranja muy sexy, disfrutando de un día de sol.

Como siempre sucede en todos sus posteos, la mamá de Salomé Rodríguez se llevó elogios y hasta la compararon a una sirena.

Su publicación cuenta hasta el momento con más de 28 mil me gusta y miles de comentarios "bella está ? Me gusta tu traje su color tienes un cuerpo muy hermoso", "Guapísima súper foto y buenísimo viernes", "Lindaaa mujer me encantasss", "Dany eres una mujer muy humilde, eres preciosa, y lo más hermoso es que nunca dejas que nada te baje tu vibra".