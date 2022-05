David Ospina y su esposa confesaron si están pensando en tener más hijos

El portero de la Selección Colombia, David Ospina , sorprendió en las redes sociales junto a su esposa Jesica Sterling al responder algunas preguntas de sus seguidores en todo el mundo.

Ambos decidieron pasar un rato divertido y por eso optaron por abrir su corazón y contar algunos secretos de su relación de tantos años.

Publicidad

La primera pregunta que ellos respondieron fue "¿cuánto tiempo llevan juntos?", a lo que Jesica quiso dejar que David respondiera pero él ya había perdido la cuenta de tantos años, por ese motivo ella dijo: "vamos a cumplir 14 años juntos".

Otro internauta le pidió a la pareja que diera su truco para tener una relación tan linda y duradera, pregunta que respondió el futbolista y enamoró a más de uno con sus palabras. David Ospina dijo: "Comunicación, amor, respeto, confianza y humor".

Así mismo, la pareja fue cuestionada de si iban a tener más hijos, algo que Jesica respondió: "Dulce y Maxi nos piden que tengamos un bebé que les encantaría tener otro hermanito/a o mejor dicho un bebé en la casa... A veces si y a veces no, cuando lo pensamos decimos no, pero a veces nos dan muchas ganas porque ya vemos a nuestros hijos muy grandes. Entonces veremos".

Algunos de los seguidores de la pareja ha respondido a esta publicación, halagando la hermosa relación que tienen: "Me encantas!!! Él es todo un señor 😍", "Las claves: no ver el cel del otro y “confianza” 😂😂😂😂", "Jajaja no se acordaba 😂".