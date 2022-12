"De amor yo no vivo", Lina Tejeiro respondió a quienes le preguntan por su novio

Lina Tejeiro ha estado es el blanco de las miradas por estos días en el mundo de espectáculo porque su relación sentimental comenzó hace pocos meses y ahora ya no sube fotos con su novio.

En medio de las especulaciones de una posible ruptura, Lina Tejeiro grabó unos videos en sus stories de Instagram para "sacar de la duda" a más de uno.

"Ya que hay gente sufriendo, los voy a sacar de esa duda. No estoy con el amor porque de amor yo no vivo, de amor yo no pagolas cuentas ni la starjetas de crédito. Así que tengo que trabajar, trabajar mucho y por eso no estoy con el amor. Y yo creo que todos en el mundo tenemos prioridades en la vida, para algunos la prioridad es el amor, el matrimonio, para otros los hijos. Mi prioridad en este momento son mis metas laborales y a veces hay que hacer sacrificios...", dijo Lina en las publicaciones.

Las palabras de la joven actriz dejaron a muchos seguidores preocupados, pues creen que se debe a que terminó con Norman Capuozzo.

Sin embargo, ninguno de los dos ha dicho algo al respecto y tampoco han eliminado las fotos que tienen juntos en redes sociales.

