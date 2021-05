“Desaparezca de nuestras vidas”: Jhon Alex Castaño pidió la renuncia de Iván Duque

Jhon Alex Castaño se unió a los cientos de colombianos que piden la renuncia de Iván Duque , pues, según el artista, ya el pueblo se cansó de todas las “bobadas” con las que sale el presidente y que retirar la reforma tributaria no es suficiente.

“Señor presidente, ya es justo, ya es hora de que suelte este país hermoso, de que lo libere, de que se vaya, desaparezca de nuestras vidas”, dijo por medio de Instagram .

Asimismo, agregó: “Hoy Colombia es un mar de lágrimas de sangre, de tristeza, de aburrimiento. De un domingo donde todos los colombianos deberíamos estar en familia disfrutando, estamos llorando y lamentando por su orgullo, por sus burradas, por sus malas decisiones, por sus cuentos con su amigo Carrasquilla, cuando todo el pueblo está aguantando hambre”.

El artista también expresó que si el Ejército sale es a cuidar el pueblo, no a ir en contra de él porque el Ejercito es del pueblo.

“El Ejército no tiene que salir a nada que tenga que ver con usted, a cuidar sus ideas, sus locuras, sus estupideces. El Ejército es de nosotros los colombianos y si va a salir a cuidar algo, es a cuidar al pueblo”, agregó.

Finalmente expresó su profunda inconformidad con la reforma tributaria , y le dijo no al proyecto de ley, no a Duque y no a su equipo.

“Abajo la reforma tributaria, abajo Iván Duque, abajo su equipo”, puntualizó.