Diana Celis mandó indirecta a su exnovia y habló sobre una infidelidad

A inicios de este 2022 se dio a conocer por medio de las redes sociales que la futbolista del Independiente Santa Fe Diana Celis y la empresaria de keratinas Epa Colombia habían terminado su relación de seis años.

Desde ese entonces, Diana ha comentado por medio de su cuenta personal en Instagram en varias oportunidades que la relación se acabó debido a una infidelidad por parte de Epa Colombia, tema que la empresaria ha preferido evitar y solamente decir que durante todos los años que duró el amor ella dio todo de sí.

Hace poco de nuevo la futbolista habló del tema y mientras disfrutaba de un día de campo vio un enorme animal con unos cachos bastante grandes y se refirió de nuevo al tema de infidelidad.

La joven dijo: "Vea parce que esos son los segundos antílopes más grandes del mundo. Mi amigo, meros cuernos los que usted tiene, mi hermano, como los que me pusieron a mí. Menos mal ese pesito ya está así", mientras sacudía sus manos sobre su pecho.

Asimismo, Diana le contó a sus fans que estaba enfocada en sanar poco a poco: “¿Ya estamos bien, cierto?”, dijo la deportista al animal mientras lo enfocaba con su cámara.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram Rastreandofamosos y allí miles de internautas opinaron que Diana sigue estancada, mientras que Epa siguió su vida feliz con Karol Samantha, su nueva pareja sentimental: "Si estuviera bien no andaría mandado indirectas....😂😂🤷🤷🤷🙄😏😏", "Juuu mija superelo la otra ya pensando en tener hijos y usted se quedó en los cachos 😢", "De este mundo nadie se va sin sus respectivos cachos. 😂😓😭", "Me paso igual😂😂en un momento pensé que no podría pasar por la puerta de la casa😂😂😂", y muchos más.

