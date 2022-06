"Dos años de mi amputación”: Daniella Álvarez y un conmovedor mensaje sobre cómo sale adelante

La reconocida modelo y exseñorita Colombia Daniella Álvarez se ha convertido en un ejemplo de positivismo, valentía y superación para miles de personas luego de demostrar que se puede salir adelante pese a las adversidades de la vida y las tragedias que pretendan obstaculizar las ganas de seguir.

Pues la bella modelo, quien además se desempeña como presentadora, se enfrentó en junio de 2020 a una dura enfermedad que afectó parte de su pierna izquierda, lo que le provocó la pérdida de la mitad de ese miembro inferior.

A la exreina, después de varios tratamientos e intentos por salvar su pie, le informaron que debían amputarlo para evitar que siguiera afectando más partes del cuerpo.

Y aunque a la vista de cualquier persona se trata de una tragedia, Daniella tomó su mejor actitud y le puso la cara a la situación; asumió su amputación con el pensamiento de que eso no la iba a frenar en su vida y que se trataba de una medida extrema para recuperar su salud.

La mujer compartió su historia con sus miles de seguidores y, aunque atravesaba por un momento difícil, se rodeó del amor de sus seres queridos para recargarse de positivismo y no dejarse derrumbar.

Ahora, dos años después, Álvarez sigue demostrando que su condición no la limita para ser feliz; pues ha podido seguir trabajando, encontró un nuevo amor en el actor Daniel Arenas y volvió a lograr realizar actividades como bailar y montar bicicleta.

Por eso, tras continuar superando este momento de su vida, la modelo recordó cuando hace dos años se enfrentó al duro momento y con un conmovedor mensaje revivió algunos episodios curiosos de ese entonces cuando, por ejemplo, los doctores la veían sonreír tras decirle que “perdería para siempre una parte de su cuerpo”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram la modelo publicó una imagen de cuando le amputaron la pierna y en la que escribió que su decisión de vida fue sonreír, por lo que reconoció que no estaba en shock y que sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo, “pero yo decidí sonreír, sonreírle a mi vida, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”.

Por último detalla que: "Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas, lo que me ha sacado adelante".