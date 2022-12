"El 69 lo convierto en un 70", Marcela Reyes y Luisa Fernanda W revelaron sus intimidades

Luisa Fernanda W, su amiga Dani Duque y la Dj Marcela Reyes hicieron un live en Instagram para conectar a sus seguidores. En la conversación surgieron preguntas muy picantes que no dudaron en responder.

Con algunos traguitos, las tres confesaron cuáles eran sus posturas sexuales favoritas en la cama.

Publicidad

Luisa Fernanda W señaló que es más amiga de las poses románticas y que generen más conexión con la pareja.

"El misionero, el hombre arriba y también me gusta yo arriba. El que es como así...que parece una tijera, pero no es una tijera...me gusta porque es cómodo. Llega a un punto en la relación que no es solo sexo, sino que se hace el amor, entonces las poses románticas", señaló Luisa.

Te puede interesar: "¿Cuánto cobra un Dj?"", le preguntó Yeison Jiménez a Marcela Reyes y ella contestó

Asimismo, la Dj Marcela Reyes dijo que una de sus poses favoritas es el 69, pero con una variación.

Publicidad

"El 69 lo puedo convertir en un 70", recalcó la Dj.

De otra parte, Luisa Fernanda W afirmó que no le gustan los juguetes sexuales, mientras que Marcela Reyes señaló que si ha usado varios.

Publicidad

Finalmente, ambas hablaron de sus mejores encuentros íntimos y de su prima vez.

Mira el video completo

Publicidad