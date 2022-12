El mágico ritual de Melina Ramírez con su bebé que abrió un debate en redes

Melina Ramírez está feliz con su papel de madre y cuidando al pequeño Salvador. Asimismo, disfruta compartiendo los momentos que vive junto a su hijo en redes sociales.

En una de sus recientes publicaciones compartió el video de un ritual que hizo junto a una guía espiritual para liberar las energías del bebé, similar al bautimo católico, pero que obedece al Kabalahn, la disciplina o creencia que practica la modelo.

"Hoy te libero hijo de cualquier carga ancestral, elijo amarte y que me ames libremente para que puedas cumplir con tu proceso! Limpiamos las energías de Salvador utilizando flores amarillas, cuarzo rosado y amatista, enviamos al fuego todo aquello que no le pertenece. Si no creen en esto, por favor respétenlo", escribió Melina en la publicación.

en redes, pues muchos

cuestionaron sus creencias y hasta le aconsejaron inclinar al niño hacia una religión.

melina_comentario_2.jpg Mayerling Veloza Jaimes

Otros seguidores, sin embargo, respetaron su postura y afirman que "el bebé no conoce de religiones, sino del puro amor de su madre".

La presentadora también grabó unas stories en su cuenta de Instagram en la que pidió respeto por sus creencias.

Melina Ramírez le responde a quienes la critican por el ritual que hizo con su bebé pic.twitter.com/w0EoeoF718 — Qué tal esto (@CorreDile) December 18, 2019