"El que con lobos anda, a aullar aprende", la reflexión de Gregorio Pernía sobre los influencers

Gregorio Pernía es un actor que ha sabido ganarse el respeto del público por su carisma y por sus ideas. Esta vez, con mucho respeto, decidió dejar su opinión acerca de los llamados 'influencers ' o generadores de contenido en redes sociales.

El actor comenzó leyendo un texto que escribió su hija para la escuela a la asiste. Allí la joven dice que hay influenciadores como Epa Colombia que merecen una segunda oportunidad, pues ahora es una empresaria y genera empleo.

"En mi opinión, siento que el impacto de muchos influencers en la sociedad es negativo ya que no muchos dan un contenido apropiado, pues la mayoría de veces muestran una vida que no es real", escribió la hija de Pernía.

El actor se mostró muy orgulloso de lo que su hija escribió para la clase y reflexionó diciendo que "le parece que tiene criterio a sus 14 años y le gusta que haya dado su opinión al respecto". Además, recalcó que la inscribió en un colegio público porque deseaba que tuviese don de gente.

"Teniendo el dinero para pagar un colegio, pero me parecía importante que estuviera en una escuela pública, que se relacionara con todos los niños, que se volviera solidaria, que tuviera un corazón bueno, que fuera generosa, que tuviera sentimientos, que creyera en el amor, que tuviera criterio, personalidad y carácter", dijo Pernía.

Además, hizo referencia a una influencer, de la que no dijo su nombre, que protagonizó un escándalo en un centro comercial de Estados Unidos al estilo de "usted no sabe quién soy yo". También recalcó que esta joven hacía contenido invitando a otras jovencitas a ser muy superficiales.

"La escucho y dice que no sea bruta, que no sea imbécil, que lo que tiene que usar es lo que tiene entre las piernas....no la estoy señalando porque ese es un trabajo y es el oficio más antiguo de la humanidad, pero ahora que una influencer accione y que lleve a las niñas hacia allá, pues me parece que no está bien", indicó.

Finalmente, cerró diciendo que hay que escoger bien el contenido en redes porque "el que con lobos anda, a aullar aprende".