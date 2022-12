"El que dijo que soy gay por qué no me presta la novia": Maluma

Maluma respondió de manera contundente a quienes han insinuado que es gay. El cantante paisa no pudo ocultar su molestia cuando le hicieron la pregunta en un live.

"La gente si es muy estúpida. ¿Cómo así de que por qué soy gay? O sea dejen a huevonada que yo no soy gay. Si fuera gay ya lo hubiera dicho. O el que dijo que yo soy gay por qué no me presta la novia un momentico a ver que tan gay....ayyy ombe, me hacen reír

Con estas palabras, al parecer, el cantante deja claro que tiene clara su orientación sexual y puso fin a los rumores.

