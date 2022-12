El regaño de Paulina Vega a quienes les importa más el cuerpo que la salud

La Miss Universo colombiana Paulina Vega hizo una profunda reflexión en su cuenta de Instagram sobre la superficialidad y la importancia que le dan muchos al cuerpo más que a la salud.

La exreina publicó una foto en traje de baño que se tomó hace dos años y afirma que, en ese entonces no comía correctamente y tampoco practicaba ejercicio. Sin embargo, recalcó que hoy "se siente más saludable que nunca".

No obstante, hizo una reflexión sobre las personas que han opinado sobre su delgadez afirmando que luce mejor así.

(SIC) "Personas que conozco y que no conozco me felicitan o me critican últimamente. “Wow, que flaca, me encanta” o “Wow, que flaca, ¿por qué no comes una hamburguesa?”. Esto me ha puesto a pensar algunas cosas...

1. No sé porque se sienten con el derecho de opinar positiva o negativamente de mi cuerpo sin yo preguntar.

2. ¿Qué les hizo pensar que hay un cuerpo mejor o peor que otro sólo por las medidas?", escribió la también modelo.



Paulina Vega también envió un mensaje contundente a sus seguidores para que "dejen de comentar sobre el cuerpo de una persona si es para opinar banalmente".

(SIC) "Y por eso les quiero decir a todas las que me siguen o me admiran por mi cuerpo, que lo único que debe ser admirado es la salud... Así que por favor, dejen de comentar sobre el cuerpo de otra persona si sólo es para opinar banalmente. Y de nuevo, a todas las niñas que me siguen y quieren tener cierto tipo de cuerpo, se los juro que es perder tiempo preciado. Trabajar en la salud siempre va a valer más la pena", escribió.

Finalmente invitó a todos a "ser felices sin importar el número de su pantalón".

La reflexión de Paulina Vega dejó frío a más de uno y aplaudieron sus palabras, pues es una mujer admirada por su belleza física y un referente para muchas niñas y mujeres.