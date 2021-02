Elianis Garrido pasará de nuevo por el quirófano debido a un queloide en su nariz

La hermosa presentadora contó que tendrá que operarse nuevamente puesto que la última cirugía no salió muy bien

La presentadora y actriz Elianis Garrido compartió en Instagram varias historias en las que comentó el porqué debe someterse a una nueva cirugía.

Hace unos meses, Elianis se operó la nariz con el objetivo de ajustar un pequeño detalle de su rinoplastia anterior. Al parecer, todo había salido bien, sin embargo, debido a problemas de coagulación en la sangre, entre otros, de nuevo presenta dificultades.

Por esa razón y con tristeza compartió la noticia de su nueva cirugía. Además aclaró a todas aquellas personas que la han criticado, con comentarios poco prudentes e hirientes, el aspecto de su nariz y de otras partes de su cuerpo.

Sin duda alguna, la presentadora quiere mostrarles que su situación no es nada fácil, que se debe realizar una cirugía por salud, ya que su última cirugía no salió como esperaba. No obstante, Elianis Garrido aclara que no fue culpa de la operación ni de los médicos, lo que pasa es que, según dijo, su piel no reaccionó bien a los tratamientos y no sanó fácilmente.

De hecho, hace poco le salió un queloide producto de una mala cicatrización y es la razón de su nueva operación. De todas formas, la actriz dijo que le pondrá buena actitud y agradeció a quienes la han apoyado con sinceridad.