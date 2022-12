Elianis reveló la verdadera razón por la que Carmen Villalobos no la INVITÓ a su boda

Después de más de 10 años de noviazgo, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo dieron el “sí” en el altar.

La pareja ‘tiró’ la casa por la ventana con una lujosa boda en Cartagena, a la que asistieron familiares y amigos muy allegados.

Por parte de la actriz fueron algunos compañeros de trabajo. Sin embargo, seguidores notaron la ausencia de muchos de ellos.

Elianis Garrido fue una de las que no estuvo invitada. Ante tanta pregunta de sus fans, la costeña reveló el motivo.

“Pues yo no fui a la boda porque ella no me invitó y, no me invitó a mí, a Kimberly, Estefanía, no invitó a mucha gente, porque la boda es un momento muy íntimo, en el que yo siento que uno debe estar con gente cercana y trabajar con alguien no te hace cercano. Ella no es cercana a mí, yo no soy cercana a ella. Que yo la admire, le tenga cariño y que la siga, que le hable y nos saludemos no nos hace amigas…”, confesó.

