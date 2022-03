Elizabeth Loaiza pide aval para cumplir su deseo de ser la primera mujer afro rubia

La modelo Elizabeth Loaiza ha sido blanco de críticas últimamente por una publicación realizada a través de su cuenta oficial de Twitter . Del mismo modo en que Michael Jackson quería ser blanco, ella busca ser reconocida como una mujer afro.

Parece un chiste pero no lo es. Isabel quien ganó reconocimiento público luego de participar dos veces en el reality , producido por el canal Caracol, 'El desafío' y por protagonizar diferentes polémicas; expresó a través de un tuit que le gustaría ser la primera mujer afro rubia.

“Yo me autopercibo afro desde siempre. ¿Quién me puede dar el aval? Hablo en serio. ¿Te imaginas la primera rubia Colombiana, afro? Solo me falta lo más hermoso que tienen y es el color”, escribió la modelo caleña.

Como era de esperarse , el comentario causó revuelo en los internautas quienes no perdieron la oportunidad para opinar al respecto.

¿Por qué salen con tanta bobada?”, “Y también se autopercibirá wayu, para ir e irrespetar lugares sagrados como lo hizo en la Guajira... Definitivamente esta pobre mujer da vergüenza”,“Una cosa es recibir un aval para ingresar a un partido político, otra muy distinta pretender representar a un colectivo minoritario, pero hay algunos que no están preparados para tener esta conversación", le escribieron algunos usuarios de la red social.

No obstante, Isabel no es la primera mujer de piel blanca que quiere ser reconocida como negra. En la plataforma Netflix el documental “The Rachel divide” se muestra la historia de una mujer de tez blanca, de 40 años en Estados Unidos que lleva años diciendo que se siente negra y por ende busca ser reconocida como tal.

Yo me auto percibo afro desde siempre. ¿Quien me puede dar el aval?.

Hablo en serio.



¿Te imaginas la primera rubia en Colombia, afro?.



Sólo me falta lo más hermoso que tienen y es el color!!!. — Elizabeth Loaiza J. 🕊 (@Eliloaiza) March 20, 2022