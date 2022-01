Elizabeth Loaiza y una nueva lucha por su salud, ahora contra el COVID-19 en embarazo

La modelo Elizabeth Loaiza es una usuaria muy activa en sus redes sociales y siempre comparte con sus seguidores su opinión respecto a diferentes temas, como por ejemplo, que ella no se va a vacunar contra el coronavirus.

En su cuenta de Instagram , compartió hace poco con sus seguidores que no se sentía muy bien desde hace algunos días y había tenido escalofríos y dolores de cabeza, días después perdió el olfato, por lo que decidió junto con su familia, hacerse la prueba para saber si tenia el virus.

En el video que la caleña compartió en su red social, se puede ver que su pareja Juan Pablo Benavides y papá del bebé que está esperando Elizabeth Loaiza, junto con la primogénita de la modelo, salieron negativos para la prueba pero ella si está contagiada.

En una parte de la filmación de escucha decir a Juan Pablo Benavides "Yo sí me vacuné y vea. Vacúnese", palabras que levantaron un tipo de discusión entre la pareja ya que Elizabeth Loaiza sigue en su postura de no vacunarse y tampoco tomará medicamentos para superar el virus, ella dijo que prefiere sus remedios naturales "Me tomaré mis menjurjes".

El video que fue rescatado por @losetodocol, tiene miles de comentarios como "Ella abiertamente ha declarado ser antivacuna , Dios permita no llegue a mayores , pero a la final ella debe hacerse responsable de sus decisiones", "Le pasa de todo", "A la señora le tocara echarse agua con ruda para sacar las malas vibras porque le ocurre de todo", "pero si ella dice q eso de covid no existe porq se hizo la prueba", y muchos más.