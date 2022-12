"Ella no es parte del legado de mi hermano": Daniela Legarda sobre Luisa Fernanda W

Tras un año del fallecimiento de Fabio Legarda, su familia ha manifestado su tristeza a través de mensajes en redes sociales.

Sin embargo, la menor de la familia, Daniela Legarda, se pronunció en Lo sé todo sobre Luisa Fernanda W y la polémica que se generó por su noviazgo con Pipe Bueno.

Publicidad

"Yo no he hablado con ella en mucho tiempo, no hay una relación entre nosotras. Yo no tengo ningún problea con ella, ella vive su vida como ella quiere", dijo Daniela.

Te puede interesar: Con emotivo video, Luisa Fernanda W recordó a Legarda a un año de su muerte

No obstante si recalcó que la youtuber ya no forma parte de su vida ni la de su familia y que tampoco considera que "no es parte del legado de su hermano"

"Ella no forma parte de nuestras vidas y no es parte del legado de mi hermano. Para mí y para mi familia ella es solo la ex d emi hermano. Le deseo lo mejor, pero los únicos que son parte de este legado son mi familia y los fans", reafirmó la joven.



Publicidad

Publicidad

Finalmente señaló que sabía de la relación de Luisa Fernanda con Pipe Bueno hace 11 meses y deja claro que no le importa su vida amorosa.

"Si ella está con Pipe o con otro mañana y no me importa", dijo Daniela.