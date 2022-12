¡Entre risas y TETEROS! Boyacoman anunció que será papá otra vez

Boyacoman no cabe de la dicha con la noticia de que espera su segundo hijo. El anuncio lo hizo el propio humorista a través de una fotografía en redes sociales.

En la imagen se ve a Boyacoman de espaldas abrazando a su novia y cada uno lleva una gorra que dice 'mamá' y 'papá' respectivamente. Además, la futura madre sonriente sostiene unos pequeños zapatitos.

Publicidad

"Cuando me asomé por la ventana una cigüeña me saludó. Me dijo que había escuchado un deseo que vivía en lo más profundo de mi corazón. Nuestros rostros se iluminan con sonrisas llenas de la más pura ilusión. El doctor nos dijo que viene un bebé en camino y en nuestros corazones ya no hay espacio para tanta emoción", escribió Boyacoman en la publicación.

Te puede interesar: ¡Con razón está tan tragado! Boyacoman genera envidia por estas fotos de su NOVIA



Publicidad