Entre sábanas: Martina la peligrosa posó desnuda y dejó boquiabiertos a todos sus seguidores

La cantante y youtuber cordobés Martina la peligrosa, es considerada por muchos colombianos una mujer encantadora. No sólo por su personalidad arrolladora, y talento para cantar, sino por su belleza, típica de una mujer costeña.

Por lo general, Martina suele ser muy activa en sus redes sociales, y hace poco publicó un carrusel de fotos, en el que dejó en evidencia, su belleza al desnudo. En las imágenes que han generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, se puede ver a la mujer en sentada en una cama, como Dios la trajo al mundo, sosteniendo una taza de café y tapándose las bubis con un cubre helecho color blanco.

Publicidad

De acuerdo a la descripción que acompañó al post, dichas fotos fueron tomadas en un hotel de Cartagena, por la pareja sentimental de la cantante, Daniel Caballero, quien es tatuador e ingeniero industrial de profesión. Así mismo, la mujer de 36 años, adjuntó una frase que decía:

Dicho post venía acompañado de una frase que decía: "Mirar es una cosa, que me mires tú es otro verbo diferente".

Al post le llovieron comentarios de varios internautas que halagaron a Martina.

Publicidad

"Tu tienes una actitud muy bonita ☺️ que hace que uno sonría al mirarte", "Diosa linda Martina ☕️🍀", "El amor si lo pone a una muy linda carajooooo ❤️", "Si no me.vas a tomar fotos como las de Martina entonces no quiero na!!!😂😂😂😂", "Es hermosa y esos dientes me encantan🔥", "Ver qué estás sin ropa es una cosa, admirar tu belleza y tú cuerpo cubierto por una sábana es otra cosa diferente y más profunda".

Publicidad



Te puede interesar:

Publicidad

Publicidad