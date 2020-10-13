La Kalle Martina La Peligrosa
Martina La Peligrosa
Martina La Peligrosa muestra 'habilidades' con las manos; perjudicó a Jhon
La reconocida cantante colombiana sorprendió en la cabina de El Klub al demostrar su talento manual, dejando al presentador Jhon boquiabierto durante un desafío que involucraba su cabello.
Martina la Peligrosa recibió su equipaje destrozado y manoseado tras revisión en aeropuerto
La artista dio a conocer el estado en el que le devolvieron su equipaje y mencionó que se le comieron lo que llevaba, “nos dejaron las sobras”.
Entre sábanas: Martina la peligrosa posó desnuda y dejó boquiabiertos a todos sus seguidores
La cantante cordobés mostró todos los tatuajes que tiene en su cuerpo
Martina La Peligrosa luce su espectacular figura con diminuto bikini
La artista sorprendió al posar ante la cámara candente y natural
Video: Martina la peligrosa se 'chamuscó' el cabello por intentar verse sexy
El atractivo momento que terminó en accidente se viraliza despertando todo tipo de reacciones.
Martina ‘La Peligrosa’ bailó sensual frente a la cámara y calentó a sus fans
La cantante movió sus caderas y dejó poco a la imaginación.
En top y shortcito, Martina La Peligrosa bailó mapalé y la aplaudieron por tremendos movimientos
La cantante se le midió a mostrar su talento en este ritmo afrocolombiano de danza y dejó a más de uno con la boca abierta.
"Estás más buena que un mote de queso", le dicen a Martina La Peligrosa posando en bikini
La bella cantante tiene un cuerpazo de infarto y sus fans quedaron enamorados al verla posar en la orilla de la playa.
“Diablos Martina, sí que eres bella”: el prominente traje de baño que mostró Martina La Peligrosa
Sus seguidores no aguantaron las ganas de darle like y comentarle lo bella que se ve.
El seductor reel con el que Valentina Lizcano presumió de su cuerpononón
La actriz lució un bonito bikini y modeló al ritmo de la música de Martina La Peligrosa.