En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
¿YA OLVIDÓ A AIDA VICTORIA?
NUEVA MONTAÑA RUSA EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Martina La Peligrosa

Martina La Peligrosa

  • Martina La Peligrosa muestra 'habilidades' con las manos; perjudicó a Jhon
    Martina La Peligrosa, en El Klub
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Martina La Peligrosa muestra 'habilidades' con las manos; perjudicó a Jhon

    La reconocida cantante colombiana sorprendió en la cabina de El Klub al demostrar su talento manual, dejando al presentador Jhon boquiabierto durante un desafío que involucraba su cabello.

  • Martina la Peligrosa, artista colombiana
    Martina la Peligrosa, artista colombiana
    /Foto: Instagram @martinalapeligrosa
    Farándula

    Martina la Peligrosa recibió su equipaje destrozado y manoseado tras revisión en aeropuerto

    La artista dio a conocer el estado en el que le devolvieron su equipaje y mencionó que se le comieron lo que llevaba, “nos dejaron las sobras”.

  • Martina la peligrosa
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    Entre sábanas: Martina la peligrosa posó desnuda y dejó boquiabiertos a todos sus seguidores

    La cantante cordobés mostró todos los tatuajes que tiene en su cuerpo

  • 19870_Foto: Martina La Peligrosa / Instagram
    Con fotos entrepiernada, Martina La Peligrosa confirma que tiene nuevo amor
    Foto: Martina La Peligrosa / Instagram
    Farándula

    Martina La Peligrosa luce su espectacular figura con diminuto bikini

    La artista sorprendió al posar ante la cámara candente y natural

  • Martina la Peligrosa
    Martina la Peligrosa
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Video: Martina la peligrosa se 'chamuscó' el cabello por intentar verse sexy

    El atractivo momento que terminó en accidente se viraliza despertando todo tipo de reacciones.

  • Martina la Peligrosa
    Martina la Peligrosa
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Martina ‘La Peligrosa’ bailó sensual frente a la cámara y calentó a sus fans

    La cantante movió sus caderas y dejó poco a la imaginación.

  • 12775_La Kalle - Martina la Peligrosa vuelve al altar - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Martina la Peligrosa vuelve al altar - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Martina la Peligrosa vuelve al altar - Foto referencia Instagram
    Música

    En top y shortcito, Martina La Peligrosa bailó mapalé y la aplaudieron por tremendos movimientos

    La cantante se le midió a mostrar su talento en este ritmo afrocolombiano de danza y dejó a más de uno con la boca abierta.

  • 9563_La Kalle - Martina la Peligrosa la novia de Rastacuando - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Martina la Peligrosa la novia de Rastacuando - Foto referencia Instagram
    Farándula

    "Estás más buena que un mote de queso", le dicen a Martina La Peligrosa posando en bikini

    La bella cantante tiene un cuerpazo de infarto y sus fans quedaron enamorados al verla posar en la orilla de la playa.

  • Martina la Peligrosa
    Martina la Peligrosa
    / Foto: Instagram
    Farándula

    “Diablos Martina, sí que eres bella”: el prominente traje de baño que mostró Martina La Peligrosa

    Sus seguidores no aguantaron las ganas de darle like y comentarle lo bella que se ve.

  • 17607_Foto: Valentina Lizcano / Instagram
    Foto: Valentina Lizcano / Instagram
    Foto: Valentina Lizcano / Instagram
    Farándula

    El seductor reel con el que Valentina Lizcano presumió de su cuerpononón

    La actriz lució un bonito bikini y modeló al ritmo de la música de Martina La Peligrosa.

CARGAR MÁS