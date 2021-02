'Epa Colombia' dijo que su mamá quería abortarla y dio un emotivo mensaje

‘Epa Colombia’ comentó por medio de sus redes sociales, que su mamá pensó en abortarla. Según ella, la mujer ya no quería tener más hijos y por eso contempló la idea de interrumpir su embarazo.

Sin embargo, a Daneidy Barrera parece no afectarle la situación, por lo que se lo tomo con buen sentido del humor e hizo una broma al respecto. “Mi mamá me quería abortar, porque ella no quería tener más hijos. Yo nací prematura, nací morada y vean… entonces, ustedes nunca vayan a abortar un hijo porque de pronto puede salir así, emprendedor".

Recordemos que la famosa influenciadora, tiene su propio emprendimiento, y para quien no lo sabe, ella misma lo explico por medio de unas preguntas, que le estaba haciendo un amigo: “Yo me vendo mil porciones de keratina al día. Las personas me preguntan si conseguí dinero lavando dinero, dando cu…, y cuando tú empiezas a emprender y te va bien, las personas siempre te van a criticar y te van a decir que estás haciendo cosas cochinas”.

Y para finalizar las historias, ‘Epa Colombia’ le envió un mensaje a todas esas personas que la siguen y que quieren tener éxito:

“Sigue adelante, porque la gente en redes sociales aparenta una vida que no tiene. No vivas del qué dirán. Mientras tu humildad nunca se pierda y tú le ayudes al mundo entero, lo demás vale mie$#", amiga. Ahora sí estoy trabajando, ya no estoy perdiendo el tiempo boleteándome“.