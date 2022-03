Epa Colombia llora desconsolada por 'mala racha' que atraviesa y Yina Calderón le envía mensaje

Epa Colombia de nuevo da de que hablar en las redes sociales , pero en esta oportunidad no por mostrar sus compras caras o por armar algún escándalo.

Desde hace algún tiempo la empresaria de keratinas no ha tenido una buena racha, primero su ruptura con Diana Celis y después los rumores de que estaría saliendo con otra persona, tema que ha negado en varias oportunidades.

Ahora, Epa Colombia está en boca de muchas personas, debido a un video que compartió en su cuenta personal de Instagram , en el que se le ve que está muy triste y decepcionada de algunas personas.

Allí, la influencer llora desconsolada mientras está en su camioneta y recuerda lo mal que le han pagado algunas personas cercanas: "He tenido días súper difíciles. Hoy me ha pasado de todo. Uno a veces no merece que le pasen tantas cosas. Me doy cuenta que me están robando, que me están fallando, que las personas que uno les ayuda son las que más mal me pagan".

Algunos segundos más tarde, Epa Colombia asegura que tener mucho dinero le ha traído algunos problemas personales: "Tener dinero para mí se volvió súper difícil, que no llevo una vida tranquila... Ni el dinero, ni la fama me llenan".

A raíz de esta publicación, Yina Calderón , con quien ha tenido algunos problemas en las redes sociales, decidió responder al video de Epa Colombia que fue rescatado por la cuenta de Rechismes.

Con un corto mensaje, la empresaria de fajas le dijo: "Sabes que aquí estoy a pesar de todo".

Mensaje de Yina Calderón a Epa Colombia /Foto: Captura de pantalla

Esta publicación ha hecho que varios internautas opinaran al respecto: "Con Epa un capítulo nuevo cada semana 😂", "Es real, nada de lo material llena.", "Yo la verdad, si sentí ese llanto con tanto dolor, uno nada más juzga sin saber nada de lo que le pueda a estar pasando a esa persona", y muchos más.