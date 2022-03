Epa Colombia pagó 12 millones para operarse la cola y parecerse a Andrea Valdiri

La empresaria de keratinas Epa Colombia de nuevo está en boca de miles de personas tras compartir un video en el que cuenta que se sometió a un procedimiento estético.

Recordemos que hace algún tiempo, la influencer critico fuertemente a Yina Calderón por todas las cirugías que ella se había realizado para cumplir con su sueño de ser la barbie colombiana, momento que aprovechó para decirle a sus seguidores que ella no se iba a operar más.

Al parecer esas palabras se las llevó el viento, pues Epa Colombia confirmó hace poco en su cuenta personal de Instagram que se hizo una cirugía para aumentar los glúteos y moldear la cadera.

En la filmación se alcanza a escuchar: "Espero que mi cola quede igual que la de valdiri porque parezco un gatito mi amor, amiga necesitamos más, poco a poco, por lo menos estos huecos los rellenamos...".

"Para que no se me rompa la piel vamos de a poquito, yo no tenía caderas, ya me las están creando, como las de Yailin... Amor voy a quedar más linda, no tengo la cola morada, ahí me metí 12 milloncitos", dijo la empresaria de keratinas.

Como era de esperarse, su filmación se viralizó y recibió miles de comentarios: "Y las piernas pa cuando mor jahaha", "Cuando no sabe ni que hacer con la plata 🤦", "Vacanooo👏 yo quiero hacerme esa cirugía", "Falta el implante de autoestima y queda full", y muchos más.