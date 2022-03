Epa Colombia rompió su silencio y reveló detalles de su ruptura con Diana Celis

Luego de soportar rumores falsos, críticas y señalamientos por la inesperada ruptura con su pareja Diana Celis, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo digital como ' Epa Colombia' , rompió el silencio y reveló algunos detalles del por qué decidió dar por terminada la historia de amor que venia escribiendo hace un tiempo de la mano de la futbolista.

Para contar los pormenores de la ruptura, Daneidy acudió a sus redes sociales , específicamente

a las historias de Instagram en las que a través de un video dio a conocer que entre ella y su pareja la conexión ya no era igual, se habían distanciado tanto que desde Julio no tenían intimidad.

Publicidad

Además todo parece indicar que ya no funcionaban muy bien como equipo, pues en varias ocasiones 'Epa' no se sintió apoyada por su pareja, ya que Diana no se inmiscuía en sus negocios, por lo tanto no estaba enterada de nada; y lo mismo sucedía de parte de Da Neidy hacia Celis, pues la creadora de contenido acepto que ella tampoco estaba muy inmersa en el campo futbolístico.

Fue así entonces como todo se fue debilitando, a tal punto que un día decidieron separar sus caminos y decirse adiós. Sin embargo 'Epa Colombia' dice estar muy agradecida por los seis años que compartió junto a la que hoy es su ex pareja.

Publicidad

Así mismo, aprovechó la ocasión para defender a quien sería su nuevo amor y le pidió a todos sus seguidores que por favor no compararan a las mujeres pues eso solo genera malos entendidos y enemistades.