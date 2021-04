¿Era de la primera comunión?: preguntan a Lokillo por foto que su esposa publicó del matrimonio

Más de una década lleva casado Lokillo con una hermosa mujer llamada Karen Gutiérrez con quien, además, tiene dos hijos. Una familia que se ha robado el corazón de los seguidores del humorista.

Y para recordar la fecha en que unieron sus vidas ante el altar, Karen aprovechó un jueves de TBT para revivir uno de los momentos más especiales de su vida: el día de su matrimonio. Una fotografía en la que sale la pareja luciendo sus trajes de boda.

“Locamente enamorada de Lokillo Flórez”, escribió la mujer en la publicación que consiguió más de 3.000 ‘me gusta’.

Para sorpresa de muchos, y según opinaron, ambos, Lokillo y Karen, se casaron siendo muy jóvenes. De hecho, el artista paisa la conoció cuando ella tenía apenas 18 años, pero sin importar la corta edad se enamoraron como locos.

“Esa foto es de la primera comunión”, preguntó un usuario de Instagram .

En una entrevista que le hicieron en CityTv, Lokillo confesó que la conoció porque un amigo le dijo que lo acompañara a una cita que tenía con justamente con Karen y él le dijo que entonces le llevara a una amiga para no ser el ‘violín’. No obstante, esa amiga no hico clic con el humorista y Karen tampoco con el amigo.

Luego, el destino hizo de las suyas para que entre Lokillo y Karen naciera la chispa del amor.

Esta es la entrevista completa: