"Es demasiado lindo": Carolina Guerra muestra la carita de su bebé y enamora a sus seguidores

La actriz colombiana Carolina Guerra enterneció a sus seguidores al compartir la primera foto de la carita de su bebé, el cual nació el pasado 24 de diciembre.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ella aprovechó para hacer la publicación con un tierno mensaje dedicado a su hijo y dejando claro que ser mujer es una de las cosas más lindas que hay en la vida.

En el posteo podemos ver a su hijo acostado boca abajo en lo que parece ser una cama y por lo que se ve, tiene ojos de color claro. Junto a esta foto de postal, ella aprovechó para contar cuál es el nombre del pequeño: "Hoy en el día de la mujer, comparto con ustedes lo más sublime y sagrado que me ha dejado el privilegio de ser una. Les presento al dueño de todo lo que he sido, soy y seré en esta vida y las que me hagan falta: Su majestad Rocco Reuben ❤️‍🔥👑♑️✨".

Así mismo, Carolina Guerra expresó lo plena que se siente en esta etapa de su vida: "El honor de mi vida es ser tu mamá, y la oportunidad más preciosa es la de guiarte para ser un hombre íntegro, maravilloso, consciente, respetuoso y listo para provocar y ser parte de la transformación que el mundo necesita. Te amo infinito 🚀❤️‍🔥🤱🏽".

Como era de esperarse, su publicación se viralizó y hasta el momento tiene más de 50 mil me gusta y miles de comentarios de sus fans quienes la felicitan por su primer hijo: "Que belleza, felicitaciones, guerrera hermosa", "amo el nombre! Un abrazo, hermosa!", "Es demasiado lindo ese príncipe!!!!", "Te amo, Caro y celebro la vida de Rocco contigo", "Rocco es hermosoooooo! Pero lo más lindo de todo es lo que seguramente será cuando grande de la mano de una mamá tan increíble como lo eres tú! ¡Feliz Día de la Mujer, Caro!!!! Rocco Reuben rules! 👑", y muchos más.