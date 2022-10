Esperanza Gómez puso a 'pasar saliva' a fans con sensual video bailando con minifalda

Esperanza Gómez es una de las mujeres más hermosas que hay en la farándula colombiana y a quien le encanta deleitar a sus millones de fans en todo el mundo con contenido erótico por medio de sus redes sociales.

Por ese motivo hace poco la actriz de contenidos para adultos decidió compartir en su cuneta personal de Instagram, un corto video con el que dejó poco a la imaginación ya que derrochó sensualidad sin límites.

Allí se puede ver a Esperanza Gómez en un principio usar una minifalda bastante sexy con una cremallera a un costado y una blusa negra al parecer de satín con un pronunciado escote dejando ver que no llevaba puesto un brasier.

En un momento la actriz nopor comenzó a bailar de manera sensual el tema de FETISH llamado 'What You Want'. Al ritmo de la música la mujer bajó poco a poco la cremallera de la falda quedando en tanga de color negra, algo que subió la temperatura de muchos.

Como era de esperarse, la mujer recibió cientos de comentarios candentes por parte de sus seguidores: "💋eres un encanto mamacita💋", "🔥mi reina de mi corazón", "Quiero ser tu camarógrafo 😍", "Siempre es un placer para mis ojos el verte así mi Reina hermosa 😘", "Huyyy!!!!!!. Que rico baile. 🤤🤤🤤. Que ganas de estar enfrente de ti y verlo en vivo y a todo color. Mi Esperanza adorada. 🔥", son solo algunos de los mensajes.

Recordemos que hace poco Esperanza Gómez también hizo de las suyas con la imaginación de sus fans pues se quitó un vestido ajustado frente a la cámara.

Pasados algunos segundos la actriz de contenidos para adultos decidió bajarse la cremallera pero lo que más llamó la atención fue que su sostén se corrió un poco en una de sus bubis y por poco deja ver uno de sus pezones.

