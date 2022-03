Esperanza Gómez reta la censura mostrándose en malla

Esperanza Gómez es una de las actrices para adultos más cotizadas que hay en el país y a ella siempre le gusta tener contentos a sus seguidores con publicaciones en sus redes sociales .

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , ella publicó una foto que dejó poco a la imaginación y sus fans enloquecieron, ya que por poco se ven sus senos en todo su esplendor.

En la foto que está en su red social, Esperanza Gómez está sentada usando una malla de color negro que deja ver perfectamente que en su parte superior no tiene brasier y solo tiene puesta una pequeña tanga negra.

Como era de esperarse, su imagen se viralizó y tiene hasta el momento más de 31 mil me gusta y sus fans dejaron todo tipo de comentarios como: "Gracias dios mío por darnos esas hermosas damas", "Mira nada más que BELLEZA tan HERMOSA y sexy y mmmm que Ricura de Mujer", "Dios mio para soñar cosas que no t puedes imaginar 😍", "No me canso en verte bb siempre sobresaliente🔥", y muchos más.

Recordemos que hace poco, la actriz de contenidos para adultos también compartió una foto en la que se le ve usando un body muy ajustado, el cual se tira un poco para arriba, dejando ver muy marcada su parte femenina, foto con la que sus fans quedaron en shock y la desearon aún más.