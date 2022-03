La pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía están pasando el mejor momento de sus vidas al esperar a su primer hijo y al realizar una gira juntos que se llama 'Amantes tour 2022 Att: Amor', con la cual están recorriendo algunas ciudades de Colombia.

Por medio de las redes sociales ambos han compartido diferentes momentos que han disfrutado con su gira y sus seguidores.

Pero hace poco se viralizó un video que preocupó un poco a los fans de la caleña, ya que allí ella cuenta que tuvo una fuerte caída mientras se subía al escenario en el show de la ciudad de Cali.

De una manera divertida, Greeicy Rendón habla sobre el escenario y dice: "Yo creo que está de moda caerse en el escenario, me caí ahora, ¿ustedes me vieron?, severo totazo que me di allá. Dios, Dios mío, es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome. Yo entre a cambiarme y dije, Dios mío que acaba de pasar, no sabes mi cuerpo como reacciono, pero que lindo, osea no pasó nada, pero me caí, los de adelante me vieron, estamos de moda, estamos en la moda de caerse".

De esta manera la cantante caleña tranquilizó a sus seguidores al informar que todo estaba bien y que no había pasado a mayores la caída.

Como era de esperarse, los seguidores de la pareja dejaron algunos comentarios: "DIOS SANTO CUIDE MUCHO EL BEBECITO❤️", "Es súper linda y la pareja son fuera de serie", "Dios te bendiga, eres una super mujer y una gran persona, eres única", y muchos más.