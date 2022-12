Esta es la sexy TATUADORA suiza que dice haberse acostado con Neymar

Liza Brito es una hermosa tatuadora suiza que asegura haber pasado una noche de pasión con el astro brasilero Neymar.

"Estuve unos días en París. Un amigo mío, que también es un buen amigo de Neymar, me llevó a cenar al restaurante Matignon. Había muchos brasileños en la mesa, incluyendo a Neymar. Entre otras cosas, hablamos de tatuajes y nos reímos mucho", reconoció Liza Brito al portal helvético "20min" y que fue citado por Infobae .

Publicidad

Te puede interesar: ¿De COQUETO con Anitta? Pillan a Neymar muy cariñoso con la cantante

La joven asegura que después de una amena charla, Neymar la invitó a su casa en París donde asegura hay detalles íntimos que no piensa revelar.

"Fue hermoso de todos modos. Neymar fue muy agradable. Él es bastante normal. A la mañana siguiente voló a Barcelona", relató Liza a los medios.

Sin embargo, asegura que Neymar está furioso porque ella se atrevió a hablar de ese encuentro

Publicidad

"Piensa que he informado a los medios para que me conozcan mejor. Eso no es cierto. Creo que nos fotografiaron en el restaurante", aclaró.

La linda tatuadora es dueña de unas prominentes curvas y ojos claros que tienen enloquecidos a los usuarios de Instagram, pues su cuenta se ha disparado y pasó de tener 5 mil a tener 26 mil seguidores.

Publicidad

franz franz

franz franz

Publicidad

franz franz

Publicidad

franz franz

franz franz

Publicidad

franz franz

Publicidad