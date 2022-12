“Estoy buscando a alguien que me enseñe inglés, lo pago re bien”: Epa Colombia

Epa Colombia informó por medio de historias en Instagram que muy pronto se irá del país, por eso necesita de carácter urgente a una persona que le enseñe inglés, a quien, según dijo, le remunerará muy bien su trabajo.

Y aunque la joven no aclaró si su viaje será de turismo o si considera radicarse un tiempo en alguna otra parte del mundo para emprender desde allí, solo dejó claro que le urge un docente de inglés.

“Estoy buscando a alguien que me enseñe inglés, lo pago re bien. Le pago bien a la persona que me enseñe a hablar inglés. Me voy a desaparecer de aquí, me voy a ir”, dijo la empresaria.

De acuerdo con Daneidy, esa esperando a que se resuelva su situación penal para poderse ir. De hecho, entre risas y bromeando, dijo que le había pedido ayuda a Duque para que le retire los cargos.

“Le dije al presidente Iván Duque: Ehh, mi papá. Necesito que me quite los delitos para poder irme del país. Necesito que me quite los delitos para irme”, agregó.

Después un poco más seria aclaró que se acerca su última audiencia motivo por el que cree que muy pronto estará libre de delitos. Sin embargo, expresó que de no salir sin acusaciones de dicha audiencia, va a acudir a la Corte Suprema.

“Ya casito me hacen la última audiencia. Si no, yo mando eso para la Corte Suprema, pero me quitan mis delitos y me voy. Me voy, felicítenme. Me voy por allá a otro ambiente, para pasarla chimba en otro lado. Créanme que estoy muy feliz”, puntualizó.