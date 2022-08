"Estoy separada, tengo derecho": Mari Manotas, pillada en video 'acaramelada' con misterioso hombre

María Alejandra Manotas, es empresaria, desempeñándose también como arquitecta, vallecaucana, quien fue reina de belleza de su departamento a los 18 años, aunque hace poco se separó del comediante Alejandro Riaño, parece que ya estaría saliendo con alguien más.

Luego de que Mari mostrará en su cuenta de Instagram como habría quedado su casa remodelada tras separarse de Riaño, tomó la decisión de asistir hace unas semanas a un concierto de salsa que se llevó a cabo en Bogotá, donde la vieron con un hombre.

En el video que se dio a conocer en diferentes medios se ve como Mari Manotas abraza por la cintura a un hombre del que se desconoce su identidad, al parecer su acompañante, mientras le habla muy cerca al oído en varias ocasiones.

A Manotas le preguntaron durante un evento por el video y sobre qué pasaba realmente en ese momento, ya que las imágenes eran bastantes comprometedoras, seguido ella no tuvo mayor problema por responder las dudas.

La empresaria sin tanto preámbulo dijo a un medio reconocido que el misterioso hombre no es más que un amigo con quien quiso compartir en el concierto de salsa y que, por ahora, sigue soltera.

“Era un abrazo, un amigo. Estoy estrenando amor, que soy yo. No necesitó nada más”, dijo María Alejandra Manotas.

Por otro lado, Manotas no perdió su oportunidad y se reveló ante quienes la cuestionaron respondiendo de manera muy directa y sin filtro lo que opinaban respecto al video grabado, también resaltó a los que se pusieron de su lado.

“La gente es muy pendeja. No mentiras, sabes qué, hay mucha gente linda que me apoyó y dijo que efectivamente era un abrazo. Igual estoy separada, tengo el derecho de hacer lo que a mí me dé la gana”, concluyó para el medio Mari Manotas.

Sin problema alguno, la empresaria no le cierra las puertas al amor, aunque tiene claro que por ahora solo se necesita a ella misma y así está conforme, aparte de que cuenta con el amor más profundo de sus tres pequeños hijos.