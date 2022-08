Odontólogo implicado en fuga de Aída Merlano da su versión de los hechos; se le 'aguó' el ojo

Javier Cely, el odontólogo que se encuentra en proceso por la Fiscalía por presuntamente ayudar a la excongresista Aída Merlano a fugarse de su consultorio, dio su versión de los hechos.

El profesional, en medio del proceso que enfrenta, aseguró que no participó en el plan de la exparlamentaria. Según contó, las acusaciones le han traído fuertes consecuencias.

La excongresista, como si se tratara de una película de ficción, se fugó de un consultorio odontológico en el 2019, y terminó huyendo en una moto; días más tarde se dio a conocer que se encontraba en Venezuela, para no afrontar la ley colombiana.

La fuga le dejó grandes problemas que le tocó afrontar a su hija Aída Victoria Merlano y al odontólogo Javier Cely, quienes tuvieron que pasar por juicio al ser presuntos cómplices de la excongresista.

En medio del llanto, y en la etapa final del proceso, Javier Cely dio su versión sobre el hecho y reiteró ser inocente. El odontólogo dijo bajo juramento que no facilitó ninguno de los implementos que usó Merlano para su fuga.

“Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, manifestó el odontólogo en medio de una audiencia realizada la semana pasada.

Al momento del escape, la excongresista utilizó una cuerda con la que bajo por una ventana de uno de los consultorios de un centro médico odontológico, en determinado punto cayó al suelo, se levantó y finalmente huyó en una motocicleta.

Aída Merlano habría planeado la fuga tras estar cumpliendo una condena de 15 años en prisión por fraude electoral en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y aprovecho la visita al dentista para poder escaparse.

El próximo 17 de agosto deberá declarar la excongresista Aída Merlano en el juicio que continúa contra Javier Cely y su hija Aída Victoria Merlano, lo que mantiene a la expectativa el proceso y la decisión en la audiencia a los dos sospechosos.