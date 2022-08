"Me acaloré": Jonathan Torres aceptó cargos por el asesinato de Adriana Pinzón y dio detalles

En las últimas horas de este 11 de agosto, Jonathan Torres aceptó cargos por el homicidio de la psicóloga Adriana Pinzón, quien era su cuñada; el implicado pidió perdón y anunció que colaborará para esclarecer los hechos.

Según reveló durante la audiencia de este jueves, el día del crimen discutió con Adriana, pero no por temas económicos, según él, se dejó llevar del acalorado momento.

“Entramos en un choque (…) me dio mal genio, nunca me había pasado esto, entramos en discusión y sucedieron los actos, sucedió el homicidio, hice el homicidio”, confesión.

Y agregó: "Me arrepiento mucho, en su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos. (...) “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo. Lo lamento mucho. No fue nada económico ni pasional”.

Cometido el crimen, y en medio del "desespero" Jonathan optó por llevar el cuerpo a un lugar que ya le era familiar; se trataba de una vereda en la que trabajaba como veterinario.

“Tomé el carro y desesperadamente no sabía para dónde llevarla y pues la llevé por allá a una vereda donde yo trabajaba (...) La dejé allá”, contó fríamente.

Finalmente, el hombre reveló que la discusión habría iniciado luego de que él le contara a Adriana que le estaba siendo infiel a Pilar, hermana de la psicóloga.

“Me desahogué y le conté que tenía otro romance con otra persona. Ella como hermana de Pilar pues obviamente entró en rabia, entramos en discusiones fuertes”.

Tras la aceptación de cargos de Jonathan, la representante de víctimas se opuso al preacuerdo; según ella, no se le ve el arrepentimiento y además, "28 años (de pena) son pocos frente a todo lo que hizo”.

Vale la pena mencionar que hace un mes y según informó Noticias Caracol, el examen de la necropsia al cuerpo de Adriana confirmó que murió "por dos heridas con arma cortopunzante y asfixia mecánica”.

La psicóloga fue hallada 17 días después de su desaparición en zona boscosa de Zipaquirá. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa de basura y en una zanja.