Caso Adriana Pinzón: revelan detalles de crimen de la psicóloga; mencionan a la hermana en negocios

Las investigaciones alrededor de la muerte de Adriana Pinzón, la psicóloga que estuvo desaparecida desde el pasado 7 de junio y que fue hallada sin vida 17 días después en zona boscosa de Zipaquirá, continúan; esta vez fueron revelados detalles que presuntamente darían cuenta del conocimiento de la hermana de la víctima sobre negocios de Jonathan Torres, su pareja.

Así lo dio a conocer City Tv, quien reveló que un testigo clave habría dado detalles a la Fiscalía de la venta del carro de la profesional; el comerciante habría asegurado que la hermana de la víctima acompañó a Jonathan Torres a una de las permutas del vehículo.

Según se conoció, fue el dueño del concesionario al que presuntamente asistió Jonathan Torres con su pareja, Pilar Pinzón, hermana de la psicóloga, quien aseguró que la mujer tenía conocimiento de los hechos.

"Le envío mi ubicación, pues a esa hora yo no estaba en el negocio, él me llama, me dice que va con la hermana de Adriana (Pilar Pinzón) y que yo hable con ella, pues el poder de levantamiento de prenda se lo van a entregar a ella", reveló el testigo.

En la entrevista del comerciante entregada a la Fiscalía se habría afirmado que el encuentro para la venta del carro se dio el día 9 de junio, dos días después de la desaparición de Adriana Pinzón.

"Jonathan llega a donde yo estoy. Él llega acompañado de la señora Pilar, me la presenta como la hermana de Adriana y ella saca la cédula y me dice que sí es la hermana. También llegaron con un niño de dos o tres años. La señora pilar me dijo que Adriana estaba fastidiada con tanta llamadera de Jonathan por los papeles y que entonces le había entregado un poder para realizar lo del levantamiento. Yo les digo que entonces me colaboren con eso, a lo que Jonathan me pide más plata", continúa la entrevista del comerciante revelada por City Tv.

Tras la revelación, Jimmy Pepinosa, abogado defensor de Jonathan Torres, aseguró que su cliente colaborará con la justicia para confirmar o desmentir dicha información y que ya es trabajo de los investigadores determinar si hay más implicados en el crimen de la psicóloga.

Por su parte, la familia de la víctima aseguró, sin dar más detalles, que estos señalamientos son errados, pues supuestamente el comerciante no conocía a Pilar Pinzón.