EXESPOSA de Jota Mario habló del verdadero estado de salud del presentador

Este lunes en la mañana se dio a conocer que Jota Mario Valencia fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Bocagrande, en Cartagena.

Publicidad

Te puede interesar: Hospitalizan a Jota Mario Valencia por problemas de salud en Cartagena.

Aunque no dieron a conocer los verdaderos motivos del estado del presentador, creció el rumor que el periodista estaba en riesgo de muerte cerebral.

Publicidad

Ante esto, Marcela Abello, la exesposa de Valencia, escribió un mensaje en Twitter, desmintiendo lo dicho en redes sociales.

Publicidad

"Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación", escribió la mujer.

Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación. — marcella (@marabello) June 3, 2019

Publicidad

Por ahora solo se sabe que Jota Mario se encontraba en Cartagena pasando unas pequeñas vacaciones.

Publicidad