Exmánager de Juan Gabriel rompió el silencio y habló de la detención de Alberto Aguilera Jr

Esta semana varios medios de comunicación dieron a conocer que Alberto Aguilera Jr, hijo del difunto cantante mexicano Juan Gabriel había sido detenido en El Paso, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la información estaba por confirmarse pues ni las autoridades, ni nadie cercano al hombre se había manifestado al respecto.

No obstante, este jueves Silvia Urquidi, la exmánager del Divo de Juárez, habló con un reconocido medio de comunicación mexicano y confirmó que efectivamente Aguilera sí se encuentra detenido.

“Para mí es muy lamentable porque no me da gusto. Lo lamento, pero sí está detenido. Yo lo había estado buscando desde hace 15 días porque él tiene una demanda en mi contra. Mis abogados, el Ministerio Público de Ciudad Juárez y el juez decían que lo buscáramos porque no se había presentado a las audiencias (…), pero sí está detenido, a mí me lo confirmaron mis abogados”, explicó Urquidi.

Así mismo la mujer señaló que el hombre ha estado involucrado en muchos problemas y no aprovechó el apoyo que le dio su padre en vida, informó Agencia México.

“Yo sé muchas cosas que viví en esos años que él estuvo en la casa. Lo apoyé con mucho gusto, no me arrepiento porque lo hice de buena fe. Si él no supo valorar esto, ahora veo que tampoco supo valorar lo que su padre le dio siempre y cómo lo protegió en vida”, manifestó.

No obstante cuando a la mujer se le inquirió acerca del supuesto problema que tiene con Alberto Aguilera, ella se negó a dar detalles al respecto.

“Pasaron tantas cosas después de que él se fue a vivir a Ciudad Juárez, empezó a manejar otras cosas en las que no quiero ahondar y el proceso legal se maneja en los juzgados, no en los medios de comunicación”.

