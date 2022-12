Exparticipante del Desafío reveló sin TAPUJOS que es trabajador sexual

Estibens Julio Blanco, exparticipante del Desafío 2011, es recordado por su atractivo físico en la competencia. Su cuerpo musculoso es producto de la disciplina con el ejercicio y la alimentación.

Sin embargo, en el programa La Red hizo una revelación que dejó a todos sin palabras al confesar que es trabajador sexual.

"Siempre me llegaban propuestas de mujeres para estar con ellas o para hacerles un show de striper. Hay una página a la que subo contenido erótico y me hacen propuestas económicas. Si me piden sexo y me van a pagar bien lo hago sin problema", señaló Estibens.

Stibens recalcó también que muchas mujeres mayores pagan por compañía. Ha viajado mucho y ha conocido a varias personas gracias a ese negocio.

También reveló que tiene una relación con otro hombre.

"Estaba en una discoteca y vi una trans con unas formas muy femeninas, me besé con ella y me confesó que era un hombre. Entonces comencé a pensar que soy pansexual", dijo.

