Fanny Lu posa en cucos transparentes en medio de la cuarentena

La bella Fanny Lu sorprendió a sus seguidores al posar ligerita de ropa frente a la ventana de su casa donde guarda cuarentena voluntaria.

La artista aparece con un saco blanco, pero en la parte de abajo su ropa interior negra es transparente y muy sensual mientras toma una taza de café.

"Los saludo desde dentro de mi casa, disfrutando el saber que no contagio ni me contagian, que aporto al bien común, me cuido, cuido a mi familia y ayudo a cuidar a los demás", escribió Fanny en la publicación.

A Fanny Lu le llovieron muchos piropos en las fotografías.

