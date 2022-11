Flavia Dos Santos confesó que viviría una noche loca con su jefe

¡Dios las hizo y ellas se juntaron! La reconocida sexóloga Flavia Dos Santos y la bellísima actriz Isabella Santo Domingo , son amigas, colegas, pero sobre todo son una pareja explosiva. Sus personalidades atrapantes, irreverentes pero encantadoras son la mezcla perfecta que dio luz a un nuevo proyecto que bautizaron como 'Destaconadas'.

Un podcast en el que hablarán de lo que pocos se atreven, desde sus experiencias personales, sin mayores pretensiones que dar a conocer sus puntos de vista, los cuáles están cargados de una chispa muy especial. Así lo revelaron en nuestro programa matutino 'Kallejiando', en el que se le midieron al 'rapidito' con nuestra video jockey Danny Galvis, quien las puso a elegir entre varias situaciones.

Si bien en esta dinámica las respuestas deben ser rápidas y cortas. No obstante, fue imposible no hacer un pequeño 'stand by' cuando le preguntaron a Flavia que si tuviera la oportunidad de cumplir una fantasía sexual con algún personaje famoso, a quién elegiría.

A lo que ella sin pensar y con total seguridad respondió que con su jefe; lo cual le causó gracia a todos, pues si bien quienes estaban presentes hacen parte de Caracol Televisión. Sin embargo la sexóloga no especificó a cuál de tantos jefes que hay dentro del canal se refería.

Por otro lado, las mujeres confesaron que les encanta los hombres peludos. No obstante Flavia reveló que le baja la lívido ver un hombre en chanclas, mientras que Isabella opinó que a ella esto le parece muy sexy.

Para disfrutar de la entrevista completa, mira este video:

