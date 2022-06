Gerard Piqué habría descuidado la relación; desde hace un año no publicaba fotos con Shakira

El pasado cuatro de junio la cantante Shakira y el jugador de fútbol Gerard Piqué anunciaron a la opinión pública que habían tomado la decisión de terminar su relación de 12 años, tras fuertes rumores de infidelidad por parte del deportista.

La noticia comenzó a circular gracias a Laura Fa, periodista de ‘Mamarazzis’ de El Periódico de Cataluña, quien dijo en su momento: "Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. ¡Hay crisis!".

Hasta el momento ni la artista ni Piqué han confirmado que se hayan divorciado debido a una infidelidad; sin embargo, estos rumores crecen cada día más y algo que si es cierto, es que Gerard no publicada hace más de once meses fotos con su pareja en las redes sociales.

El futbolista es muy activo en su cuenta de Instagram en la que publica fotos y videos de sus partidos, por eso, para encontrar la última foto juntos los usuarios deben bajar bastante en el feed y allí verán que la última foto fue del 9 de julio en la que se les ve en una selfie muy felices.

Por su parte, la barranquillera Shakira si compartió recientemente una publicación de Piqué felicitándolo por llegar a los 600 partidos con el Barcelona.

En su momento la cantante publicó: "600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno... Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional".