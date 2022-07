Greeicy Rendón contrata a su mamá para que le haga el aseo en la casa

Greeicy Rendón es una de las artistas más queridas que hay en la farándula nacional y quien es bastante activa en sus redes sociales compartiendo fotos y videos de su vida como cantante, como ama de casa y como mamá de Kai.

Hace poco la intérprete de 'Los Besos' publicó en su cuenta personal de Instagram una filmación en la que se ve a su mamá, la señora Lucy Ceballos, limpiando los gabinetes de la cocina y Greeicy aprovechó para 'molestarla' un poco.

Allí se escuchó que la cantante dijo: "Mija queda contratada... a profundidad, ¿cuánto le debo señora?".

Luego su mamá le respondió con tiernas palabras: "cuánto me ha pagado, ya me ha dado mucho, que más que ser una buena hija", algo que emocionó a Greeicy; sin embargo, siguió diciéndole: "ay como habla para las redes, diga la verdad que no me quiere...".

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram de Rastreandofamosos y allí miles de internautas opinaron al respecto: "Madre siempre es la mejor 😍😍😍esas palabras son de agradecimiento ❤️", "😕Mmmm esa no debe ser la expresión para la mamá, así sea jugando o de broma.", "Si se nota que es buena hija pues vive con ellos 😍❤️", y muchos más.

Recordemos que Greeicy Rendón hace pocos meses dio a luz a su hijo Kai y como es natural en todas las mujeres, ella quedó con algunos kilitos de más.

La artista ha compartido en sus redes que no le gusta mucho hacer cardio para bajar de peso; sin embargo, su entrenadora la obliga si quiere volver a tener el cuerpo que tenía antes de quedar en embarazo.

Greeicy compartió hace poco una filmación subida en una escaladora y sudando aprovechó para hablarle a la cámara y contar sobre los ejercicios que hace, con algo de pereza, pero cumple con la rutina.

Luego en otro video, la joven compartió lo que realiza para conectar el cuerpo y la mente. Allí se le ve usando un short negro y un top color naranja, dejando a la vista su abdomen el cual está volviendo a su estado original.