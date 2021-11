Greeicy Rendón vuelve a estar en boca de todos por un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram en la que tiene más de 18 millones de seguidores en todo el mundo.

Para nadie es un secreto que la cantante ama bailar y es una actividad que la ayuda a relajarse mucho.

Hace poco la interprete de 'Los Besos', compartió en su feed de Instagram un video bailando al ritmo de “Love Nwantiti” del artista CKay, pero en esta oportunidad no llamó la atención sus sensuales movimientos sino la ropa que estaba usando.

Junto al posteo Greeicy escribió "La ganas que tenia de bailar?… no podría explicarles. 🤤. Hace cuanto no bailaba??… ya ni me acuerdo 😩".

Greeicy siempre suele bailar con poca ropa para así mostrar su gran cuerpo pero en esta oportunidad la artista tenia un pantalón de sudadera ancho y una camiseta de color negra muy holgada.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores siguen insistiendo en que la caleña está en la dulce espera "Eso es un antojo JAJAJA", "Casi se le ve la pancita!😍", "Escondiendo la barriga 😢 porfa cuéntanos yaaaaa".