"Guácala", el beso de La Liendra y Dani Duke, con lamida incluida, que no le gustó a muchos en redes

Estupefactos quedaron miles de usuarios en redes sociales por la inusual muestra de cariño entre los influenciadores La Liendra y Dani Duke. Algunos calificaron el tremendo beso que se dio la pareja como grotesco, mientras que otros consideraron que no era el espacio para tal expresión de afecto.

En las imágenes se aprecia a La Liendra poner en su boca unos pedazos de mango biche cortado, y la joven le da un beso en el que casi le come los labios para después rematar con varios lengüetazos.

Publicidad

La desafortunada escena no agradó en redes y cientos de usuarios manifestaron su disgusto, pues no les resultó nada agradable y consideran que la pareja no deja nada para la intimidad.

Hasta memes se llevó la picante escena en redes sociales y cientos de comentarios de todo tipo.

"Qué desagradable", Yo no sé cómo puede ella hacer eso", "No se ve nada romántico", fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios.

Publicidad

Dany Duque y La Liendra /Foto: Instagram @la_liendraa

Yo escuchando a La Liendra y Dani Duke hablando de su sexualidad. pic.twitter.com/X1yZ6LvDNx — DEIMON⚡ (@deimon69_) June 1, 2021

Publicidad

Dime qué viste el vídeo de Dani Duke y la Liendra sin decirme qué viste el vídeo de Dani Duke y la Liendra... Empiezo yo pic.twitter.com/alMnk6VVUI — WAZAAAAAAA!!! (@ELMICHI_MOR) June 1, 2021

Dizque dani duke ve la liendra y dice " todo eso es mío ?" si mija TODO SUYO, nadie se lo va quitar 🤣😝 — ✌️ (@NanisPerea) June 1, 2021

Cuando sientan que sus trabajos son horribles recuerden que alguien tiene el trabajo de darle besos de lengua a la liendra. — M (@Maaanueeela) June 1, 2021

Me acaba de salir en el TL el video de La Liendra lamiéndose con Dani Duke y ahora quiero botar mi celular. 🤢 — 🦋 (@_tvho) May 31, 2021

Publicidad

quien para jugar a dani duke y la liendra — nico (@forerolas) June 1, 2021

¿Cómo desveo el beso de la Liendra y Dani Duke? — C (@camilafrancom) May 31, 2021

Publicidad