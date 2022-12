¿Has tenido SEXO con Pipe Bueno? Luisa Fernanda W se confesó con La Liendra

Desde hace un tiempo, La Liendra ha dedicado algunos de sus videos a entrevistar a otros famosos.

En el más reciente invitó a Luisa Fernanda W para hacerle preguntas sexuales.

El influenciador aprovechó y le hizo todo tipo de preguntas, sin censura, incluso, le preguntó por Pipe Bueno.

“¿Has tenido relaciones sexuales con Pipe Bueno?”, le cuestionó.

La respuesta de la youtuber lo sorprendió, pues no era la que esperaba.

“Todavía no, todavía no… pues depende, es que uno nunca sabe, uno no puede decir sí o no”, dijo.

preguntas sexuales de La Liendra a Luisa Fernanda W 😳😈 pic.twitter.com/AqUzOggZEm — Qué tal esto (@CorreDile) September 2, 2019

Cabe recordar que desde hace unos meses se rumora que Luisa y Pipe sostienen una relación, sin embargo, los dos lo han negado siempre.

