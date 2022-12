Hassam muestra los efectos físicos que han traído las quimioterapias

El humorista Hassam atraviesa por un duro momento en su vida tras la detección de un cáncer, la muerte de su madre a causa de la misma enfermedad y hasta la de su mascota.

Sin embargo, Hassam ha tratado de tomar con humor los golpes de la vida y comparte con sus seguidores los avances que tiene con su tratamiento.

No obstante, las consecuencias físicas comienzan a notarse con el paso de los días y el humorista compartió una imagen de cómo luce tras culminar el primer ciclo de quimioterapias.

(SIC) "He estado amarillo y sudoroso, dicen que es el medicamento, me dan calambres en los pies y algunos días insomnio absoluto, me faltan dos sesiones para terminar los ciclos de quimio, me puse cachetón y más panzón por el síndrome de Cushing, pero aparte de todo eso, me levanto todos los días con unas ganas ni las hijuemadres de joder la vida!", escribió en la publicación.



En las redes sociales ha recibido mensajes de apoyo para alentaarlo a seguir adelante y no desfallecer en su lucha contra la enfermedad.

